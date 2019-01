Opsporingsbericht: man uit Nieuwpoort gaat naar het containerpark en is nu al vijf dagen vermist ADN

14 januari 2019

16u29

Bron: Federale Politie 0 Op woensdag 9 januari 2019 omstreeks 17u00 werd de 44-jarige Edward Goevaerts voor het laatst gezien aan het containerpark van Nieuwpoort-Stad. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Mijnheer Goevaerts woont in de Nijverheidstraat in Nieuwpoort. Hij is 1m68 lang, normaal gebouwd en heeft kort zwart haar. Vermoedelijk droeg hij op het moment van zijn verdwijning een donkere regenjas, een jeans en rode schoenen van het merk “Dr Martens”.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu. Ook aan Edward Goevaerts zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zijn naasten gerust te stellen.