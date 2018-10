Opsporingsbericht: kent u deze man die treinbegeleidster probeerde te verkrachten? sam

18 oktober 2018

17u43 440 Op zondag 16 september rond 23.10 uur probeerde een man een treinbegeleidster te verkrachten op de lijn 125 Namen-Luik. De politie verspreidt een opsporingsbericht om de dader te helpen vinden.

De man stapte op in het station van Statte, een deel van de Luikse stad Hoei. In het station van Hoei zelf stapte hij weer af.

De verdachte is ongeveer 25 jaar oud, 1,85 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een gebleekte blauwe jeans en een grijs T-shirt met vooraan een opschrift.

Wie deze persoon herkent of meer informatie heeft, kan de speurders gratis bereiken op het nummer 0800 30 300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.