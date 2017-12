Opsporingsbericht: Johan Aerts (54) uit Borgerhout vermist MV

16u49

Bron: eigen berichtgeving 14 Parket van Antwerpen Op woensdag 20 december 2017 omstreeks 13u00 werd de 54-jarige Johan Aerts voor het laatst gezien in de buurt van het Sint-Erasmusziekenhuis aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Johan Aerts is 1m75 groot en normaal gebouwd. Hij heeft kalend grijs haar.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu