Opsporingsbericht: herkent u deze gewapende overvallers?

07 februari 2018

13u16

Bron: Belga 3 De federale politie heeft, op vraag van het Brusselse parket, een opsporingsbericht verspreid over een gewapende overval op het Colruyt-filiaal in Evere. Die vond plaats op 6 november en werd gepleegd door twee daders.

De overval op het Colruyt-filiaal aan de Oud-Strijderslaan in Evere vond op 6 november rond 08.30 uur plaats. Twee gemaskerde en gewapende daders drongen de zaak rond dat tijdstip binnen en eisten het aanwezige geld. Ze gingen er vervolgens vandoor op een scooter van het merk SYM.

Die scooter werd dezelfde dag nog teruggevonden in de Alexandre de Craenestraat in Schaarbeek en was enkele dagen eerder, in de nacht van 3 op 4 november, gestolen in de Joseph Wautersstraat in Schaarbeek. De onderzoekers sluiten niet uit dat de daders inwoners zijn van de gemeente Schaarbeek.

Uit de camerabeelden van de overval blijkt dat de eerste dader ongeveer 20 jaar oud is en ongeveer 1m80 groot is. Hij droeg een jas met kap, zwart/witte sneakers van het merk Nike en een zwarte djellaba. De tweede dader is ook ongeveer 20 jaar oud, maar is kleiner dan zijn kompaan. Hij droeg een jas met blauwe kap, een bleke jeans en zwart/witte sneakers.

Wie informatie heeft over de daders of de overval, kan de politie contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie of via het gratis telefoonnummer 0800/30300.