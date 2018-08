Opsporingsbericht: hebt u Astrid Geeraerts gezien? kv

20 augustus 2018

06u33 30 De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar Astrid Geeraerts. De 41-jarige vrouw is sinds gisterenmiddag vermist.

Geeraerts verliet zondag tussen 11 uur en 12.15 uur haar woning in de Hagedoornlaan in Ukkel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Astrid is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Ze heeft kort bruin krullend haar, bruine ogen en draagt een bril met zwart montuur.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een paarse jumpsuit”met een marineblauwe vest. Ze droeg ook grijze sportschoenen van het merk ‘New Balance’.

Astrid heeft een mentale achterstand en heeft medische zorgen nodig.

Hebt u haar gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300, stuur een email naar opsporingen@police.belgium.eu of vul het tipformulier in.