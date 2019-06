Opsporingsbericht: Antwerpse buschauffeur krijgt klappen, politie zoekt de daders ADN

27 juni 2019

13u59

Bron: Federale Politie 1948 De Federale Politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een aanval op een buschaffeur van De Lijn op vrijdag 29 maart dit jaar. De feiten gebeurden om 17u20 op bus 10, op de Turnhoutsebaan in Antwerpen.

Een man houdt die avond de deuren van de bus open zodat zijn vriend kan opstappen. Als een collega van de buschauffeur daar een opmerking over maakt, worden beide mannen verbaal agressief. De buschauffeur komt tussen en wordt door de man die als laatste opstapte meerdere malen in het gezicht geslagen.

Verdachte 1 stapte als tweede op en heeft de buschauffeur geslagen. Hij is 1m75 lang, atletisch gebouwd, tussen 20 en 30 jaar oud en had zeer kort geschoren blond haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas, een witte T-shirt, een blauwe jeans en sportschoenen.



Verdachte 2 hield de deuren van de bus open. Hij is 1m75 en iets magerder dan zijn vriend. Hij is ook tussen 20 en 30 jaar oud en heeft kort haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een witte donsjas, een donkere T-shirt met opschrift, een blauwe jeans en sportschoenen.

Ze spraken beiden Nederlands.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.