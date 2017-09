Opsporingsbericht: 77-jarige man vermist in Schilde sam

Politie en parket zijn op zoek naar Antonius Adam, een 77-jarige man uit Schilde die sinds vanmiddag spoorloos is.

Adam verliet vandaag rond 15.30 uur zijn woning in de Frans Pauwelslei, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De 1,78 meter grote man is kalend met witgrijs haar. Zijn roepnaam is Ton.



Op het moment van zijn verdwijning droeg Adam een beige broek, een lichte beige vest, een geruit hemd met beige debardeur en blauwe schoenen. Hij heeft ook een bril met een donkergrijs montuur.



Hebt u informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.