Opsporingsbericht: 17-jarige Amber uit Deurne al meer dan twee maanden vermist ADN

09 augustus 2018

16u50

Bron: Child Focus 0 De 17-jarige Amber Van Bergen uit Deurne is vermist, en dat al sinds 27 mei . Dat meldt Child Focus, dat een opsporingsbericht heeft verspreid.

Amber werd het laatst gezien in Deurne. Sinds 27 mei ontbreekt elk spoor van haar. Het 17-jarige meisje is 1m60 groot en heeft een slanke lichaamsbouw. Ze heeft groene ogen en lang donkerbruin haar.



Hebt u Amber gezien of beschikt u over meer informatie? Bel dan het gratis nummer 116 000 (24/24 - 7/7).

Verdwijning van Amber #VANBERGEN te #Deurne op 27/05/2018

Getuigenissen bel Child Focus 116 000https://t.co/4P2KAyfeov

