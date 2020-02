Opsporingsbericht: 13-jarige Anna uit Jemappes vermist ADN

07 februari 2020

14u07

Bron: Belga 867 In Jemappes, in de provincie Henegouwen, is zondag een 13-jarig meisje verdwenen. Op vraag van het parket van Bergen en in samenwerking met Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid.

Sinds de 13-jarige Anna Ghilain op zondag 2 februari haar woonplaats in de avenue de Liège in Jemappes verliet, ontbreekt elk spoor van haar.

Het meisje is volgens het opsporingsbericht 1,56 meter groot en slank gebouwd. Ze heeft lang blond haar met lichte mèches en blauwe ogen. Mogelijk draagt ze een lichtgrijze jas, met een kap geborduurd met pels, en zwarte basketschoenen.



Wie Anna heeft gezien of weet waar ze verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus op het nummer 116 000, of via opsporingen@police.belgium.eu.