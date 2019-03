Opschudding in Waals-Brabant: 6-jarig meisje gedood, “mogelijk nog ander slachtoffer” HA SPS

02 maart 2019

12u30

Bron: L'Avenir, La Dernière Heure, Sudinfo, RTL Info, Belga 2 In een appartement in Mont-Saint-Guibert (Waals-Brabant) is gisteravond het lichaam van een 6-jarig meisje aangetroffen. Dat heeft het parket van Waals-Brabant vandaag bevestigd. Er zou ook een zwaargewonde vrouw zijn gevonden, maar daar schept het parket geen duidelijkheid over. Er is inmiddels een onderzoeksrechter aangesteld.

De politie was gisteren in grote getale afgezakt naar de Corbaisstraat in Mont-Saint-Guibert. Volgens Sudinfo werd in het appartement het lichaam van een meisje gevonden. Het kind zou gewurgd zijn met een sjaal. In de flat zou ook een gewonde vrouw gevonden zijn. Volgens L’Avenir verkeert zij in levensgevaar. La Dernière Heure meldt dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Getuigen vertelden aan L’Avenir hoe iemand al schreeuwend het gebouw uit liep: “Hij heeft haar vermoord, hij heeft haar vermoord!”. Een autopsie moet de exacte doodsoorzaak van het meisje achterhalen.

De burgemeester van Mont-Saint-Guibert en de politie weigerden gisteren alle commentaar. De politie wilde enkel kwijt dat er zich “ernstige feiten” hebben afgespeeld, aldus RTL Info. Nog volgens L’Avenir zou de politie reeds een verdachte in het vizier hebben en gaat het om iemand die bij het gerecht bekendstaat om geweldfeiten.