Opschudding in Oostende na brandje in CoolCat

Bart Boterman

26 november 2018

14u05

Bron: eigen berichtgeving

3

In de kledingwinkel CoolCat in de Kapellestraat in Oostende is vanmiddag rond 13 uur brand uitgebroken. Aanleiding was een lamp die kortsluiting maakte en plots veel rook produceerde.