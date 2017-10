Opschudding door blote borsten in Vlaams parlement TT

17u11 0 BELGA Ongewoon beeld vanmiddag tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement, toen twee vrouwen in de toeschouwerstribune plots de vergadering onderbraken en hun boezem ontblootten. De zitting werd korte tijd geschorst en de dames werden opgepakt door de aanwezige veiligheidsagenten.

Wat was er aan de hand? De actie bleek een initiatief van radiozender TOPradio, die daarmee aandacht wilde vragen voor hun licentie die ze dreigen te verliezen.



De gebeurtenissen waren live te volgen op TOPradio, en ook te zien op de webcam op de website van het Vlaams parlement. Die website was daarna een tijdje offline, al is het niet duidelijk of dat te maken heeft met de actie.



Beide gebodypainte vrouwen werden door veiligheidsagenten naar buiten begeleid. "The 4 tops van #topradio", noemde minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de actie met een knipoog.

BELGA

BELGA

De politiek zet ons in ons blootje daarom nu de politiek in hun blootje. De plenaire vergadering zag net onze gebodypainte naakte dames. TOPradio(@ TOPradio) link

Blote borsten in @vlaparl! De dames in kwestie zijn net opgepakt. Volg het nu live op de radio ... #Rebelradio https://t.co/zc9RKGxZo7 TOPradio(@ TOPradio) link

The 4 tops van #topradio ¿¿ Hilde Crevits(@ crevits) link