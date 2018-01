Opschudding bij Duivenbond dat op grote schaal fraude en manipulatie ontdekt FT

18 januari 2018

21u52

Bron: Belga 15 Opschudding in duivenland. De Koninklijke Belgische Duivenbond heeft vier mandatarissen geschorst na "ledenmanipulatie" en "fraude". Dat bevestigt voorzitter Stefaan Van Bockstaele. De fraude deed zich voor in West-Vlaanderen.

Begin december vorig jaar werd tijdens de provinciale verkiezingen binnen de West-Vlaamse duivenmelkers fraude gepleegd. Zo kwam de Duivenbond op het spoor dat ledenlijsten in twee West-Vlaamse arrondissementen op grote schaal gemanipuleerd werden. In een van de gevallen was zelfs 62 procent van de duivenmelkers die op de lijsten voorkwamen, vals.

"De arrondissementen dreigden mandatarissen te verliezen, dus werd er gesjoemeld met de leden", duidt voorzitter Stefaan Van Bockstaele vandaag, daags na de algemene vergadering. "Door het tekort zouden twee arrondissementen samengevoegd worden." En dat wilden de duivenmelkers vermijden.



De manipulatie ging vrij ver. Ook overleden duivenmelkers werden op de lijsten geplaatst, net als familieleden van aangesloten duivenmelkers. Op die manier had West-Vlaanderen 3.006 kiesgerechtigden en mocht er een vijfde als mandataris worden aangesteld. Met zes kiesgerechtigden minder zou dat blijven steken zijn op vier.

Zes en drie jaar

De leden worden voor zes jaar geschorst. Het gaat onder anderen om Dirk Schreel, ondervoorzitter van de KBDB en voorzitter van het nationaal comité, provinciaal voorzitter voor West-Vlaanderen Frank Verkinderen, en Kurt Dekeyzer. Een vierde duivenmelker kreeg een schorsing van drie jaar.



Strafrechterlijk loopt er geen onderzoek, maar de voorzitter reageert wel emotioneel. "Ik ben als voorzitter uiteraard ontgoocheld. Dit doet de sport en het imago - vooral in het buitenland - geen goed."