Opschorting voor verzorgsters die kleuters vastplakten met tape

Bron: Belga 0 thinkstock De correctionele rechtbank heeft twee kinderverzorgsters van 25 jaar uit Antwerpen een opschorting van straf gegeven, nadat ze twee kleuters op ontoelaatbare wijze gestraft hadden. Bij het ene kind werden de handen bij elkaar getapet, omdat hij lastig deed en bij het andere werd de vinger aan zijn neus geplakt om het neuspeuteren af te leren.

De incidenten deden zich twee jaar geleden voor in de naschoolse opvang 'De Nerviër' aan de Maarschalk Gerardstraat in Antwerpen. De vrouw die de handen van een kleuter bij elkaar had getapet, ontkende en beweerde dat de kinderen met de plakband gespeeld hadden. Zij werd door de directie op staande voet ontslagen, maar vecht die beslissing aan.

De tweede verzorgster gaf wel toe dat ze het vingertje van een kleuter aan zijn neus had geplakt, omdat hij voortdurend in zijn neus peuterde. Ze besefte later dat ze een fout had gemaakt en had de directie zelf ingelicht. Ze kreeg een zware berisping en nam uiteindelijk zelf ontslag.

"Onaanvaardbaar"

De rechtbank vond in beide gevallen bewezen dat er plakband gebruikt werd om de kinderen te straffen. "Een onaanvaardbare methode", oordeelde de rechter. Om de toekomst van de beklaagden niet te fnuiken, kregen ze een opschorting.

"Mijn cliënten hebben een dubbel gevoel. Ze zijn blij dat de rechtbank de feiten bewezen heeft verklaard, maar hebben het moeilijk met het feit dat de beklaagde geen straf krijgt" Advocaat Ben Crosiers

De ouders van de kleuter wiens handjes bij mekaar werden getapet, hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen 1.000 euro schadevergoeding toegekend. "Mijn cliënten hebben een dubbel gevoel bij deze uitspraak. Ze zijn blij dat de rechtbank de feiten bewezen heeft verklaard, maar hebben het moeilijk met het feit dat de beklaagde geen straf krijgt. Het gaat hier om een onterende behandeling, wat toch een gepast gevolg moet krijgen. De beklaagde heeft de feiten ook altijd ontkend, maar krijgt dan toch de gunst van de opschorting", zegt advocaat Ben Crosiers.