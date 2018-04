Opschorting van straf voor echtpaar dat zes kinderen mishandelt HR

17 april 2018

16u08

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een koppel uit Geel schuldig bevonden aan de mishandeling van hun zes kinderen. Als het koppel zich aan voorwaarden houdt, krijgt het wel opschorting van straf.

De politie startte in april 2017 een onderzoek naar het echtpaar nadat hun dochter van 13 jaar huilend naar een juffrouw van haar school had gebeld omdat ze slagen met een broeksriem had gekregen van haar vader. Aan de politie verklaarde ze dat ook haar moeder soms slagen uitdeelde met de hand. Drie andere kinderen binnen het gezin bevestigden de mishandeling. Ze kregen onder andere slaag wanneer ze slechte punten hadden behaald op school.

De ouders, Nederlanders van Kameroense afkomst, verklaarden aan de politie dat ze zelf ook op die strenge manier waren opgevoed. Ze toonden zich aan de rechter wel bereid om hun kinderen voortaan anders op te voeden. De rechter verleent hen opschorting van straf, maar koppelt er enkele voorwaarden aan om recidive te voorkomen. Het echtpaar moet onder andere gezinsbegeleiding volgen zolang de justitie-assistent dat nodig acht.