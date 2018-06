Opschorting van straf voor bezit en verspreiding kinderporno Redactie

28 juni 2018

14u30

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank van Brugge heeft een 41-jarige Oostendenaar opschorting van straf gegeven voor bezit en verspreiding van kinderporno. J.T. gaf de feiten, die zich afspeelden van 2011 tot 2016, tijdens verschillende verhoren toe. Zijn vriendin vroeg een schadevergoeding, maar dat werd afgewezen.

In het najaar van 2016 liep de beklaagde tegen de lamp. Op een laptop en op een externe harde schijf werden beelden met kinderporno aangetroffen. Bovendien bracht verder onderzoek aan het licht dat hij eind 2012 kinderporno verstuurd had naar enkele contactpersonen. Tijdens zijn verhoren legde J.T. bekentenissen af.

De rechter verklaarde de Oostendenaar wel schuldig, maar besliste om hem geen straf op te leggen. In het vonnis werd onder andere opgemerkt dat op een recentere laptop van de beklaagde geen kinderporno meer stond. De verspreiding van kinderporno bleef ook beperkt tot een korte periode.

Op het proces had de ex-vriendin van J.T. opvallend genoeg een schadevergoeding gevraagd. N.D. had in opdracht van haar toenmalige vriend bewijsmateriaal moeten doen verdwijnen. Hierdoor raakte ze naar eigen zeggen getraumatiseerd, omdat ze als leerkracht gewoon is om met kinderen te werken. De rechter oordeelde echter dat er geen rechtstreeks verband is tussen de gepleegde feiten en de morele schade van de vrouw.