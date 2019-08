OPROEP: wordt u ‘digitaal gepest’ op het werk? Redactie

12 augustus 2019

Bijna 1 op de 10 Belgische werknemers ervaart digitale pesterijen op het werk: zijn of haar telefoontjes of mails worden niet beantwoord, er worden doelbewust bestanden achtergehouden of er wordt geroddeld met andere collega’s via het interne netwerk... Bent u zelf slachtoffer van zo'n gedrag en wil u daarover (anoniem) getuigen in onze krant? Graag een berichtje naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Vermeld ook zeker uw telefoonnummer.