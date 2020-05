OPROEP. Wil u getuigen over familielid op intensieve zorg? Redactie

04 mei 2020

13u51 0

Vandaag liggen nog steeds meer dan 600 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis op de afdeling intensieve zorg. Veel patiënten liggen daar wekenlang. Wij willen graag de verhalen achter die cijfers vertellen in de krant. Ligt uw familielid al lang in coma in het ziekenhuis en wilt u daarover getuigen? Stuur dan een mailtje met uw gsm-nummer naar stephanie.romans@dpgmedia.be.