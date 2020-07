OPROEP. Wie wil (anoniem) getuigen over zijn/haar recente Covid-19-besmetting?



22 juli 2020

De voorbije dagen is er sprake van een opmerkelijke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land en wordt zelfs al gesproken van een tweede coronagolf. Het is duidelijk dat ondanks de voorzorgsmaatregelen de kans op een besmetting elke dag groter wordt. Het Laatste Nieuws en HLN.be zijn op zoek naar Vlamingen die de voorbije twee weken positief hebben getest op Covid-19.