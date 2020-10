OPROEP. Welke impact had corona op uw uitgaven? Redactie

13 oktober 2020

Sinds corona in ons land is en maatregelen afwisselend versoepelen en verstrengen, moeten heel wat gezinnen op hun uitgaven letten. Komt u al maanden niet rond? Sloot u als ondernemer een hele tijd de deuren? Of kon u net heel wat sparen omdat hobby’s en reizen tijdelijk wegvielen? Voor een reportage kijken wij graag opnieuw in uw rekeningen.

Mail kort uw verhaal en contactgegevens naar celien.moors@dpgmedia.be.