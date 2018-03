Oproep: wat is uw ervaring met het personeelstekort in ziekenhuizen? Jeroen Bossaert

02 maart 2018

16u50 2

Al jaren kampen onze ziekenhuizen met personeelstekort. Vacatures raken amper ingevuld, de werkdruk voor artsen en verplegend personeel neemt toe en patiënten moeten almaar sneller naar huis worden gestuurd.

Voor een grootschalig onderzoek naar de invloed van dat nijpende personeelstekort op de zorg in Vlaamse ziekenhuizen is Het Laatste Nieuws op zoek naar mensen die ervaring hebben met de problematiek.

- Heeft u als patiënt een verhaal over hoe het personeelstekort een invloed had op uw verblijf in het ziekenhuis?

- Wordt u als verpleger, verpleegster of arts geconfronteerd met de gevolgen van het gebrek aan collega's?

- Of heeft u zich als wetenschapper ooit in de problematiek verdiept?

Laat het ons weten via jeroen.bossaert@persgroep.be. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.