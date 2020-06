OPROEP. Wat heb jij als leerkracht dit schooljaar geleerd? Fleur Mees

29 juni 2020

Dit schooljaar is op z’n zachtst gezegd niet normaal gelopen. Alle scholen gingen midden maart dicht en iedereen was opeens aangewezen op afstandsonderwijs. Een hele aanpassing voor de duizenden kinderen en ouders, maar ook leerkrachten en directies draaiden overuren. Nu de zomervakantie voor de deur staat, heeft Het Laatste Nieuws nog één vraag voor u: wat heeft u dit schooljaar, als leerkracht, geleerd? Misschien bent u gebotst op een aantal struikelblokken of heeft u een paar zaken beter leren appreciëren. Misschien bent u gewoon trots dat u alle geheimen van Smartschool Live hebt kunnen ontrafelen.

Wilt u uw verhaal kwijt? Stuur dan een korte schets van uw verhaal naar fleur.mees@dpgmedia.be.