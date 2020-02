OPROEP. Waarin is jouw kind verkleed voor carnaval? DVDE

21 februari 2020

Op de vrijdag voor de start van de krokusvakantie gaan veel kinderen verkleed naar school om carnaval te vieren. Prinsessen, cowboys of clowns: waarin is jouw jongste spruit verkleed? Stuur ons de leukste filmpjes door via video@hln.be en vermeld zeker ook de naam van je zoon/dochter en je woonplaats.