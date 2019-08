OPROEP. Veroorzaakte u een ongeval… met de gsm in de hand? Redactie

05 augustus 2019

“Gebruik uw gsm niet achter het stuur.” Dat vragen alle grote telecomoperatoren in ons land, voor een betere verkeersveiligheid. Misschien raakt die vraag bij u een snaar, en vindt u dat de aanpak nog wel wat feller en dringender mag. Omdat u zelf een ongevalletje veroorzaakte of wat blikschade opliep, terwijl u een sms van uw geliefde las, of even wou antwoorden op een whatsappje van de baas. Of misschien ontsntapte u op het nipperte aan erger, toen u even Facebook wou checken… Bent u tot inkeer gekomen? Gaat uw gsm voortaan àf, als u het stuur in handen neemt? We horen graag van u, voor een reportage in uw krant. Stuur ons een mailtje en vermeld alstublieft ook uw contactgegevens.