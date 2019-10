OPROEP: Verhuisde u naar het platteland maar kon u de stad niet missen? FT

16 oktober 2019

09u50 0

Schrijver Herman Brusselmans heeft een boerderij gekocht in Evergem, buiten Gent. Hij ruilt de stad na jaren voor het groen. Nog meer Vlamingen deden dezelfde beweging: om rust te vinden of een nieuw leven te beginnen. Alleen: niet iedereen kan er aarden - het vergt heel wat aanpassingen. Was u vroeger een stadsmens die zich uiteindelijk toch tot het platteland liet verleiden, maar (snel) tot de conclusie kwam dat u er toch niet kon aarden? Ruilde u de stilte weer in voor de drukte? We zoeken een getuigenis voor de krant morgen. Mail je gegevens naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!