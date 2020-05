Oproep tot ‘vredevol #BlackLivesMatter-protest’ in Brussel via sociale media MDG

31 mei 2020

17u14

Bron: Instagram, Twitter 0 Op sociale media circuleren verschillende oproepen om morgen massaal af te zakken naar Brussel voor een protest tegen racisme. De organisator, BLM Belgium, wil met deze manifestatie aandacht vestigen op de racismeproblematiek. Nochtans verbieden de coronamaatregelen betogingen.

BLM Belgium, wat staat voor #BlackLivesMatter, roept op tot een vredevol protest dat plaatsvindt op maandag 1 juni op het Muntplein in Brussel. “Zoals beloofd willen we niet dat dit alleen een spreiding van awareness via sociale media is, maar willen we dit ook op de straten brengen! Hierbij organiseren we ons eerste protest op 1 juni!”.

“Hopelijk kan deze onlinesteun vertaald worden naar echte acties en sociale veranderingen. Dat is alleszins waar wij naar streven”, vertelt de organisatie verder.

Bijeenkomsten verboden

Alle bijeenkomsten, waaronder betogingen, zijn momenteel verboden omwille van de verspreiding van het coronavirus. Hierbij benadrukt BLM Belgium dat de bijeenkomst een ‘vredevol protest’ is en de coronamaatregelen te allen tijde gerespecteerd moeten worden.

De organisatie geeft mee de regels rond social distancing te respecteren, roept bovendien op om mandmaskers te dragen en ontsmettingsmiddel mee te brengen.

Niet goedgekeurd door overheid

Als laatste vertelt de organisatie dat het protest niet goedgekeurd werd door de overheid. BLM Belgium kaart het thema van de afgelopen weken aan rond katje Lee waarbij er zich toen geen problemen stelden. “We mogen er zeker van zijn dat opkomen voor mensenrechten geen probleem zal zijn voor de Belgische overheid aangezien het gaat om een ‘vredevol protest’”.

De aanleiding hiervan zijn verschillende protesten die plaatsvinden in de Verenigde Staten nadat de 46-jarige George Floyd eerder deze week overleed door politiegeweld.