Oproep tot maximumfactuur in middelbaar Daimy Van den Eede Sien Debruyne

29 augustus 2018

13u50

Bron: VTM Nieuws 0 Drie armoedeorganisaties roepen de Vlaamse regering op om een maximumfactuur in te voeren in het middelbaar onderwijs. Voor het lager onderwijs is er al zo’n plafond: het zesde leerjaar kost ouders maximaal 157 euro. Vanaf het middelbaar mogen scholen zelf beslissen hoeveel ze factureren, waardoor veel gezinnen financieel in de problemen komen.

Vooral alleenstaande ouders hebben het moeilijk om de overstap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar te maken. In het lager onderwijs betaal je maximaal 84 euro voor materiaal en 72 euro voor schoolreizen, 157 euro in totaal. In het middelbaar betaal je al snel het driedubbele: gemiddeld bedraagt de jaarlijkse rekening er 534 euro.

Bovendien zijn er voor sommige richtingen uitschieters tot 1.000 euro. Dat is niet enkel moeilijk voor mensen die in armoede leven, maar ook voor de rest. Jaarlijks blijft tien procent van de schoolfacturen onbetaald.

