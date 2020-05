Oproep tot getuigen in zaak doodgeschoten koppel aan Henegouwse visvijver kv

31 mei 2020

00u40

Bron: Belga 0 De politie vraagt getuigen die informatie hebben over het doodgeschoten koppel dat op 19 mei werd aangetroffen bij een visvijver in het Henegouwse Thieu zich te melden.

De oproep komt er op vraag van onderzoeksrechter Christine Dierick. De lichamen van de man en vrouw werden op 19 mei in de namiddag aangetroffen aan de visvijvers van de Renardise in Thieu.

De slachtoffers, beiden uit 1981, waren in het hoofd geschoten. Het parket sprak eerder over een "standrechtelijke executie".



De man was afkomstig uit Binche, de vrouw uit Le Roeulx. Ze verplaatsten zich in een grijze Fiat Punto met kenteken 1 WWT 302.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de slachtoffers of over de dader(s), of die iets heeft gezien of gehoord zich te melden bij de speurders. Dat kan via het nummer 0800 30 300 of via het mailadres avisderecherche@police.belgium.eu.