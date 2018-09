Oproep tot aanslag op Duivelsviering: teruggekeerde Syriëstrijdster opgepakt GVV

10 september 2018

07u18 0 In Ukkel is een teruggekeerde Syriëstrijdster opgepakt omdat ze opriep tot een aanslag in ons land. Het is de zus van het minderjarige meisje dat vorig jaar met de ontvoerde kleuter Yasmine vertrok naar het oorlogsgebied.

Kort voor de Rode Duivels op 15 juli op de Brusselse Grote Markt hun derde plaats op het WK kwamen vieren, verscheen er op sociale media een uiterst verontrustend bericht. Daarin werd opgeroepen tot een aanslag tijdens dat WK-feest. Het was niet onmiddellijk duidelijk van wie de boodschap kwam. Maar door informatica- en telefoongegevens te vergelijken, kwamen de speurders terecht bij Yousra Bouhaltite Soulaïmane (25). Hoewel zij de feiten ontkent, werd ze vorige maand in verdenking gesteld - dat bevestigt het federaal parket aan 'La Dernière Heure'.

Bouhaltite Soulaïmane werd al in de gaten gehouden omdat ze tussen juli 2015 en juni 2016 bij de Islamitische Staat in Syrië zou hebben verbleven. In mei vorig jaar werd ze al eens opgepakt omdat ze plannen zou hebben gesmeed om opnieuw te vertrekken. Op datzelfde moment vertrok haar 14-jarige zus Firdaous heimelijk naar het oorlogsgebied. Zij deed dat als bruid van Mehdi Atid, de gescheiden vader die zijn 3-jarige dochter Yasmine aan haar moeder ontrukte. Het kind verblijft daar nog nu steeds bij jihadstrijders. Zelf is Atid omgekomen, terwijl Firdaous in oktober teruggekeerd en opgesloten is.