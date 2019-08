OPROEP. Stiekem de lotto gewonnen? Een dubbelleven? Vertel ons uw geheim Redactie

13 augustus 2019

15u38 2 Iedereen heeft een geheim. De ene een groot. De ander een klein. Misschien iets ouds. Misschien iets nieuws. Banaal. Of net van levensbelang.

Het Laatste Nieuws wil graag úw geheim kennen. Anoniem. In alle veiligheid. Met garantie op discretie.

Een stilgezwegen Lottopot? Een buitenechtelijk kind? Een nooit opgebiechte fout uit het verleden? Een dubbelleven waar niemand van weet? Een geheime bankrekening waar zelfs uw partner niet van op de hoogte is? Vertel het ons onder vier ogen en wij schrijven het neer. De voorbije dagen verschenen die getuigenissen in de veel gelezen reeks “Mijn Geheim”. Misschien zet het u aan om ook uw verhaal te doen aan onze reporter. Met alle details. Op één ding na: uw naam. Die houden we ‘strikt geheim’.

Mail naar sabine.vermeiren@persgroep.be.