OPROEP: Steun jij Rode Neuzen Dag? Stuur ons de leukste filmpjes van je rode outfit

JOLE

28 november 2019

18u21 0

Vrijdag 29 november staat helemaal in het teken van Rode Neuzen Dag, daarom kleurt alles rood. Gaat jouw kind met een rode outfit naar school, of ga je zelf in het rood werken? Stuur ons dan de leukste outfitfilmpjes via video@hln.be en dan maken wij er een leuke video van!