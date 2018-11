OPROEP: SOS knuffel, vertel uw heroïsch verhaal over verloren kinderknuffels Redactie

20 november 2018

10u48 0

Dankzij het grote warme hart en de massale respons van onze lezers, kreeg het 14-jarige autistische meisje Lara vandaag haar allermooiste cadeau: zeven nieuwe knuffels, identiek dezelfde als haar tot op de draad versleten ‘Nellie’. De zoektocht moet voor veel ouders herkenbaar in de oren klinken. Want weinig zo dramatisch als een verloren of hopeloos versleten knuffel en de zoektocht naar een identiek vervangexemplaar. Hebt u ook zo’n mooi verhaal over een knuffel dat u met ons wil delen? Mail naar 3535@hln.be (vergeet zeker uw gsm-nummer niet, en eventueel al een foto)