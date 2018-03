Oproep politie: wie herkent deze inbrekers in Sint-Amandsberg? Redactie

01 maart 2018

15u06

Bron: fedpol 447 Op 15 januari 2017 werd er omstreeks 23u00 een diefstal met braak gepleegd bij slagerij 'Van de Velde' in Sint-Amandsberg. De inbraak werd door vijf personen gepleegd.

Twee van hen stonden op de uitkijk en lieten aan de andere daders weten wanneer er passanten waren. Op dat moment pakte het koppel, aan de deur waar de inbraak plaatsvond, elkaar vast en deden ze alsof ze elkaar stonden te knuffelen.

Het alarm en de elektriciteit werden afgesloten en er werd een kluis met een aanzienlijke buit gestolen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email op opsporingen@police.belgium.eu.

Dader 1 : vrouw met lang opgestoken haar, zij droeg een winterjas met kap

Dader 2 : man met ringbaard, hij droeg een muts en een winterjas met kap

Dader 3 : man met lang scherp gezicht, hij droeg een geklede mantel, een sjaal en een muts met zijn bril op het hoofd

Dader 4 : man met rond gezicht, droeg een donsjas, sportschoenen en een schoudertas

Dader 5 : vermoedelijk een man met donsjas, muts en sjaal voor de mond