OPROEP: Neemt u uw kind deze zomer mee naar het werk? FT

02 juli 2019

13u06 0

Twee maanden zomervakantie, dat is voor heel wat ouders twee maanden puzzelen. Want wat met de kinderen? Misschien neemt u ze wel - noodgedwongen - mee naar het werk? Voor een artikel voor de krant van morgen zijn we op zoek naar mama’s en papa’s die hun kroost meenemen op bureau, in de vrachtwagen of mee achter de kassa in de winkel. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden, net als de leeftijd van zoon en/of dochter. We zetten jullie ook graag op foto. Een mailtje mag naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.