OPROEP. Moet u voor het eerst aankloppen bij het OCMW? Redactie

30 maart 2020

Bij het Gentse OCMW kloppen steeds meer mensen aan die niet tot het vaste cliënteel horen. Dat zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan Knack. Het gaat ook om flexi-jobbers, uitzendkrachten en studenten. Had u in het verleden nooit contact met het OCMW, verkeert u nu wel in deze situatie, en wil u daarover getuigen in de krant? Stuur dan een mailtje met uw verhaal en telefoonnummer naar celien.moors@dpgmedia.be.