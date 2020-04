OPROEP: Loopt u als zorg- of verpleegkundige stage in een ziekenhuis tijdens de coronacrisis? Fien Tondeleir

03 april 2020

Studenten verpleegkunde worden meteen in de gezondheidscrisis van de eeuw gesmeten - ze draaien volop mee in de frontlinie en helpen waar nodig. Loopt u momenteel stage op een corona-afdeling in een van onze Vlaamse ziekenhuizen, een spoeddienst of dienst intensieve zorg, en wil u getuigen over wat dat met u doet? Was dit altijd al ‘de job van je leven’, maar nu nog dat tikkeltje meer? Stuur een mailtje naar fien.tondeleir@dpgmedia.be, met vermelding van naam en telefoonnummer.