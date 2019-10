OPROEP. Komt jouw kind vaak te laat op school door vertragingen of afgeschafte bussen? Redactie

11 oktober 2019

Vorige week nog kwam Yasmine (uit Grimbergen) in de krant met hetzelfde probleem: ze ging met haar paard naar school omdat de bus alweer niet was komen opdagen. Maar ook in Oelegem zijn er problemen met de bussen van De Lijn. Daar moet Julie elke dag om half 6 opstaan om op tijd op school te geraken, en Lander moest dinsdag nog twee uur naar school stappen omdat zijn bus opnieuw afgeschaft was. Bevindt jouw kind zich in dezelfde situatie en komt het vaak te laat op school door vertragingen of afgeschafte bussen? Laat het ons weten via cedric.maes@dpgmedia.be. Vergeet je telefoonnummer niet te vermelden.