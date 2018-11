OPROEP. Kijk jij nog televisie met een DVB-T antenne? ND

28 november 2018

12u05 0

Vanaf 1 december stopt de VRT met het uitzenden van televisie via DVB-T antenne. Ruim 200.000 gebruikers zullen volgens een studie van IMEC-Digimeter vanaf zaterdag niet langer gratis televisie-uitzendingen kunnen bekijken.

Voor een artikel in de krant morgen zijn we op zoek naar fervente antenne-kijkers die het kleinood niet langer zullen kunnen gebruiken. Gebruik jij die studieboeken op kot vooral om een stapel te bouwen voor een perfect signaal via je DVB-T antenne? Fabriceerde je thuis een originele constructie voor een geruisloos beeld via de antenne op je scherm? Dan bellen we je vanmiddag graag even op voor een kort telefonisch interview met een kleine foto voor in de krant morgen.

Stuur een mailtje naar nina.dillen@persgroep.be met vermelding van je naam, leeftijd, telefoonnummer en een korte omschrijving van waarom je via DVB-T antenne kijkt.