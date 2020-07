OPROEP. Is uw trouwfeest één grote puzzel door corona? Nadine Van Der Linden

07 juli 2020

Wel dansen. Niet dansen. Trouwers hebben het deze zomer niet gemakkelijk, door alle maatregelen. Voor veel koppels is hun feest daardoor één grote puzzel geworden: 50 mensen in de voormiddag, 50 in de namiddag, eventueel nog eens 50 de volgende dag, of de dag daarna. En hoe moet dat met rituelen als rijst gooien en een dikke zoen voor de bruid? Wij zijn op zoek naar koppels die deze zomer huwen. Spreidt u het feest nu over verschillende dagen? Hoe gaat u creatief met de regels om? Of heeft u besloten om het dan maar heel intiem te doen? Graag horen we beknopt uw verhaal, vergeet alstublieft uw contactgegevens niet: nadine.vanderlinden@dpgmedia.be