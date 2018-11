OPROEP. Is uw leven veranderd na een ‘second opinion’ van dokters? Nadine Van Der Linden

12 november 2018

17u23 0 In het UZ Gent wordt voortaan een meerkost aangerekend voor een tweede opinie, als patiënten van een ander ziekenhuis komen. Zulk een ‘second opinion’ wordt vaak gevraagd - bij dokters en ziekenhuizen - door patiënten met ernstige ziekten, vruchtbaarheidsbehandelingen of bij vage klachten die moeilijk in te schatten zijn.

Voor een reportage is uw krant op zoek naar Vlamingen die een tweede opinie zochten, en daarbij erg hebben opgekeken. Verschilde de tweede arts bijvoorbeeld helemaal van mening met de eerste arts, qua diagnose? Of wuifde een eerste arts uw klachten weg, en werd u na een ‘second opinion’ in een ander ziekenhuis wél geholpen?

Concrete voorbeelden: meende één arts dat de keelamandelen van uw kind dringend verwijderd moesten worden, en raadde een tweede dat net af? Werd u weggewuifd met pijn, ‘zat het in uw hoofd’, terwijl er nadien wel degelijk een oorzaak is gevonden? Durfde één arts de rugoperatie niet uitvoeren, en een andere wel? Zocht u een tweede opinie of nieuwe behandeling voor een vruchtbaarheidsprobleem, waarbij u uiteindelijk toch zwanger raakte?

We horen graag uw beknopte verhalen. Vermeld alstublieft uw leeftijd en een telefoonnummer waarop we u kunnen contacteren. Mail naar nadine.vanderlinden@persgroep.be.