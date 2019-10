OPROEP. Indische stewardess wil haar redder van aanslag in Zaventem vinden Lieve Van Bastelaere

06 oktober 2019

19u50 296 Frances Lefebure en Faroek Özgünes lanceerden vanavond op VTM een oproep om een van de redders van Nidhi Chaphekar te vinden. De Indische stewardess werd drie jaar geleden het gezicht van de aanslagen in Zaventem. “Deze man is de enige die ik nog niet teruggevonden heb. Ik wil ál mijn redders bedanken want zonder hen had ik het niet overleefd.”

Op 22 maart 2016 raakte Nidhi Chaphekar (44) zwaargewond bij de aanslagen in Zaventem. De iconische foto, waarop ze te zien is in haar gele uniformjasje, ging nadien de wereld rond. Dat ze het overleefd heeft, heeft ze te danken aan één man. Hij zorgde een drie kwartier lang voor haar en vijf andere gewonden, tot ze met een ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Ze vond intussen alle andere mensen die haar die dag geholpen hebben: elke verpleegster, dokter of politieagent. Maar van deze man ontbreekt nog steeds elk spoor.

Uniform

“Ik zei dat hij ervoor moest zorgen dat ik bij bewustzijn bleef, dat hij moest blijven praten”, vertelt Nidhi. “Hij sprak ons moed in en zei dat we het zouden overleven. Ik wil hem absoluut vinden. Alle anderen die me hebben geholpen, heb ik intussen bedankt maar deze ontbreekt nog in het rijtje. Ik kan me zijn gezicht nog goed herinneren. Ik had hem al vaker gezien in de luchthaven. Hij droeg een wit hemd. Ik denk dat het een soort uniform was. Hij was aan het werk op de vooruitgeschoven medische post.”

VTM probeerde al eerder de man, die tussen 40 en 50 jaar oud is, te vinden. Maar op de oproepen tijdens het nieuws en op de Facebook-pagina van de zender kwam bitter weinig reactie. “Nu hebben we wel goede hoop”, zegt Ellen Vanhove van VTM. “Want Faroek Özgünes, de Sherlock van VTM, en Frances Lefebure en haar team van Make Belgium Great Again hebben dit keer hun schouders gezet onder de zoektocht. We hádden al contact opgenomen met de bedrijven op de luchthaven, omdat uit de getuigenis van Nidhi bleek dat de man daar werkte. Maar dat bracht ons geen stap vooruit. Faroek heeft dan contact opgenomen met Annet Ardesch, een Nederlandse forensisch tekenaar. Zij maakte een robotfoto op basis van de talrijke details die de stewardess zich nog kon herinneren. Ardesch en Nidhi hadden contact via Skype.”

Vanavond werd de kijkers opgeroepen om zoveel mogelijk tips binnen te sturen. In een live callcenter worden alle telefoontjes beantwoord en ook de komende dagen kan er nog gebeld worden. Ellen Vanhove: “In het meest ideale geval reageert de man zelf of een van zijn familieleden. Of een van de vijf andere mensen die hij geholpen heeft. We hopen dat het een Vlaming is, want Nidhi vertelde dat hij zeer goed Engels sprak en een taal die ze niet kon thuisbrengen. Dat zou Nederlands kunnen zijn.”

Boek

“Het zou inderdaad kunnen dat hij niet gevonden wil worden omdat hij het moment niet wil herbeleven”, vertelt Nidhi Chaphekar ons vanuit India. “Maar deze keer moét het lukken. Ik heb ook een apart plaatsje voor hem vrijgelaten in mijn boek dat deze maand in India verschijnt. In Unbroken staat een foto van iedereen die me geholpen heeft. Misschien kunnen we de robotfoto van de laatste redder er ook in opnemen. Het verhaal gaat over België en het is een mooi verhaal. Ik wil dan ook dat het vertaald wordt in het Nederlands, Frans en Duits. Over enkele maanden kom ik naar België om het boek voor te stellen. Ik hoop dat ik de koninklijke familie op dat moment opnieuw kan ontmoeten. Nee, ik heb nog geen contacten gelegd, want ik wil eerst dat de reis in kannen en kruiken is.”

Dat laatste blijkt nog niet zo makkelijk te zijn, want vliegtuigtickets zijn duur en Nidhi is haar job kwijt sinds de luchtvaartmaatschappij waar ze voor werkte, failliet ging. “Ander werk vinden is zo goed als onmogelijk want ik heb nog steeds medische problemen. We leven nu van het salaris van mijn man en dat maakt me soms een beetje triest. Mijn man wil niet dat ik alleen reis, daarom hebben we twee vliegtuigtickets nodig. Dat zijn dus dubbele kosten. En het is al moeilijk om te overleven. Maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Ik wil mijn leven leven en ervan genieten.”

Wie tips heeft, kan terecht op 0800/113.19 of mailen naar makebelgiumgreatagain@vtm.be.