OPROEP: “Ik ben ros en daar ben ik fier op”

14 februari 2020

De dertienjarige Mathéo uit Harelbeke wordt al van kindsaf gepest. ‘Lelijke rosten! Dikke ginger!’ Rostekop!’ Matheo en zijn ouders zitten in zak en as. Dat pestgedrag, het moet stoppen. Want ros is oké. Het Laatste Nieuws zoekt roodharigen die Mathéo een hart onder de riem willen steken. Roodharigen, die daar fier op zijn. En zich verzoenen met hun onstuimige lokken. Of daar zelfs een troef in zien. En met een getuigenis de moraal van Matheo willen opkrikken. Wie helpt? Mail sabine.vermeiren@persgroep.be