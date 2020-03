OPROEP. Hoe ziet jouw eerste (werk)dag eruit in deze coronatijden? Redactie

16 maart 2020

Vlaanderen is vanochtend wakker geworden in een nieuwe realiteit. De lessen in de scholen zijn opgeschort en thuiswerken wordt -voor zover het kan- aangemoedigd. Hoe ziet jouw eerste werkdag eruit in deze coronatijden? Deel je foto of video via onze hashtag #samentegencorona of stuur ze naar samentegencorona@hln.be of via whatsapp naar 0474746502.