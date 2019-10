OPROEP. HLN zoekt superfans van FC De Kampioenen ttr

22 oktober 2019

Heuglijk nieuws voor de fans van ‘FC De Kampioenen’. Tien jaar na het einde zijn er acht nieuwe afleveringen. Kun jij je enthousiasme nauwelijks onderdrukken na het horen van dit nieuws? Ben jij al jarenlang gefascineerd door Balthasar Boma, Carmen, Pascalleke, Markske of een ander personage? HLN is op zoek naar superfans van de populairste Vlaamse tv-reeks aller tijden. Wie wil, kan contact opnemen met onze redactie via het e-mailadres redactie@hln.be.