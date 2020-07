OPROEP. HLN zoekt leerlingen die naar een zomerschool gaan Esther De Leebeeck

08 juli 2020

12u41 0

De redactie van HLN is op zoek naar leerlingen die deze vakantieperiode naar een zomerschool gaan. Ken je zo iemand of ben jij zelf zo iemand en wil je ons vertellen wat er zo leuk is aan een zomerschool? Laat het ons dan weten! Stuur een mailtje naar esther.de.leebeeck@dpgmedia.be met vermelding van je telefoonnummer.