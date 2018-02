OPROEP: Heeft u ooit een kankerpatiënt een klein moment van geluk bezorgd? Redactie

03 februari 2018

Een schouderklopje van de dokter, een leuke film na weken quarantaine of nog eens een sappige mango proeven: het zijn vaak de kleinste dingen die kankerpatiënten tijdens hun behandeling het meeste deugd kunnen doen. Daarom start Kom op tegen Kanker vandaag- Wereldkankerdag- met de campagne ‘Mangomomenten’, op zoek naar verhalen over die kleine, vaak heel banale attenties of gebaren die zorgen voor een lichtpunt in de dagelijkse zorg. “Zo was er eens een vrouw die verrassend genoeg niets liever wilde dat nog eens een mango proeven, na continu op de dienst intensieve zorgen te liggen. Dat is me altijd bijgebleven”, zegt Kris Vanhaecht, initiatiefnemer van ‘Mangomomenten’.

Ze koppelen er ook een onderzoek aan, in samenwerking met de KU Leuven. Want het zijn vaak die kleine momenten waaraan patiënten zich optrekken en waar ze soms zelfs beter van worden. Kom op tegen Kanker wil niet alleen zicht krijgen op de verhalen, ze willen ook dokters en verplegend personeel op termijn inzetten om zelf zo’n mangomoment in te lassen of hen op de hoogte brengen van waar mensen met kanker het meeste waarde aan hechten tijdens moeilijke momenten.

Bent u zelf patiënt en heeft u van iemand ooit zo’n klein, mooi moment gekregen of ervaren? Of heeft u zelf iemand zo’n ‘mangomoment’ bezorgd? Laat het ons weten! Stuur een mailtje met uw verhaal en gsm-nummer naar onze redactie, via bieke.cornillie@persgroep.be. Wij horen het heel graag van u.