OPROEP. Heeft corona uw eetstoornis of obsessief gedrag doen toenemen? Redactie

14 september 2020

Sinds de wereld door corona op zijn kop staat, hebben psychiaters - in ons land en daarbuiten - de indruk dat eetstoornissen toenemen. De één ontwikkelt anorexia nervosa, bij de ander steekt boulemie weer de kop op. De isolatie van de lockdown, het verlangen om ‘iets’ onder controle te hebben, het wegvallen van een referentiekader... maken dat oude stoornissen terugkomen of nieuwe zich ontwikkelen. Dat kan ook gelden voor obsessief gedrag, zoals overmatig sporten of continu kuisen. Corona en alle maatregelen daarrond vergen immers veel van onze psyche.

Herkent u zich hierin? Merkt u de laatste tijd bij uzelf dwangmatig gedrag op? Continu trappen lopen of poetsen of...? Is dit een periode waarin een eetstoornis zich laat gelden? Wij horen graag beknopt uw verhaal. Vermeld alstublieft uw leeftijd en contactgegevens. Mailen kan naar: nadine.van.der.linden@dpgmedia.be