Oproep Francken valt op koude steen bij PS: “Heb hem nooit iets weten oplossen”

04 juli 2019

10u51

Bron: VRT, RTBF 4 Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) lanceerde gisteren in Terzake een nieuwe oproep aan de PS om aan tafel te gaan zitten. De N-VA wil daarbij het confederalisme bespreken, maar zegt te beseffen dat er compromissen gemaakt zullen moeten worden. Bij de PS reageerde tot nu toe enkel Brussels burgemeester Philippe Close. En niet bepaald positief.

Maandag kregen de federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) vier weken extra van de koning in een poging schot te brengen in hun opdracht. Tot nu toe is het hen niet gelukt PS en N-VA rond de tafel te krijgen. De PS weigert een gesprek zolang de N-VA vasthoudt aan het confederalisme.

Francken herhaalde gisteren nog eens de oproep aan de PS om aan de tafel te gaan zitten. “Hoe kan je dingen oplossen of aankaarten als je niet met elkaar praat? Ik verwacht dat er een gesprek plaatsvindt. Als je twee mannen met de carrure van Elio Di Rupo en Bart De Wever samen zet, dan is er geen stil moment in de zaal. Dan zal er gepraat worden. Onze deur staat open.” Francken gaf daarbij aan dat zijn partij water bij de wijn wil doen. “Natuurlijk zal er gepraat moeten worden. Maar het confederalisme komt op tafel. Daar kan je niet meer rond.”

Bij de PS viel de oproep van Francken vanmorgen alvast op een koude steen. Brussels burgemeester Philippe Close zei op de RTBF-radio dat hij de oproep wantrouwt. “Ik ken dat, ik heb het al gezien toen ik met hem moest samenwerken toen hij nog staatssecretaris was. Ik heb hem nooit iets weten oplossen, integendeel, ik heb hem enkel conflicten zien creëren.” PS-voorzitter Elio Di Rupo reageerde nog niet.

Tijdens het gesprek ging het ook over de uitspraak van Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) die de Belgische vlag een “vod” noemde. Francken spreekt over ‘een grap’, maar wilde ze gisteren zelf niet herhalen.

“Ik kan dat wel plaatsen”, zei Francken. “Ik neem er geen aanstoot aan. Integendeel, ik vind het nog wel grappig, ik heb daar geen probleem mee.” Op de vraag of hij de Belgische vlag zelf een vod zou noemen, kwam geen eenduidig antwoord, ondanks herhaaldelijk aandringen. “Die vlag was ook wel in slechte staat, hé... Ik heb weinig affiniteit met de Belgische driekleur. Dat weet wel iedereen. Dus ja, een vod... Ik zou er eens over moeten nadenken. Wij zijn een Vlaams-nationale partij, hé... Wie is er verbaasd?

Francken ging aan het begin van het gesprek ook in op de benoeming van premier Michel tot Europees president. Gevraagd wat hij Michels slechtste eigenschap vindt, antwoordde Francken: “Ik hoop dat hij niet rancuneus is”. “Vergevingsgezindheid is belangrijk in de politiek. Dat is denk ik een iets minder sterk punt van hem, dat het moeilijk is soms dingen door te slikken en verder te gaan.” Ook ten opzichte van hem is er volgens Francken bij Michel “wel wat blijven hangen”.

Zelf feliciteerde Francken Michel op Twitter met de woorden “Marrakesh wordt Marracash. Ik wist wel dat het nooit echt over dat pact ging. Wel over het staan aan de juiste kant van Macron. Soit, hij heeft zeker de skills. Succes Charles Michel, we zien elkaar nog.”

“Het was de grootste gok uit zijn carrière, maar het is gelukt. #Marrakesh #regeringsval”, voegde hij er nog aan toe, verwijzend naar de ondertekening van het Marrakesh-pact in december, waarna N-VA uit de regering stapte. Volgens Francken wist Michel toen al dat er een Europese topjob in zou kunnen zitten. “Ik wist toen al dat er veel meer achter zat dan het feit dat ze N-VA niets wilden gunnen. Die ‘juiste kant van de geschiedenis' bleek ook de kant van Macron te zijn, om zo diens steun te hebben en mogelijk later ook aan de goeie kant van die benoeming te staan.”

Het gebrek aan felicitaties bij de Franstalige partijen, noemde Francken dan weer “typisch voor de bekrompenheid van links in Wallonië”.

Marrakesh wordt Marracash.



Ik wist wel dat het nooit echt over dat pact ging. Wel over het staan aan de juiste kant van de Macron.



Soit, hij heeft zeker de skills. Succes @CharlesMichel we zien elkaar nog. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

