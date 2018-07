OPROEP. En u, hoe brengt u de heetste nachten van het jaar door? Redactie

26 juli 2018

15u03

We zitten officieel met een hittegolf in het land. En ook 's nachts koelt het amper af, met temperaturen die tot boven de 20 graden blijven. Hoe brengt u de nacht door? Verkoeling zoekend op uw terras, in een plonsbadje, of hebt u een andere creatieve oplossing om toch enigszins koel te slapen? Stuur ons uw beste foto's met onderwerp 'warmste nacht' naar foto@hln.be, en mogelijk komen ze zaterdag in de krant.