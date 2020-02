OPROEP: Door het oog van de naald gekropen na een doodgewone routinecontrole? Redactie

01 februari 2020

Door het oog van de naald, heet dat dan. Zanger Willy Sommers ging donderdag nog gewoon op jaarlijkse controle bij hartprofessor Pedro Brugada, een dag later lag hij op de operatietafel voor een spoedingreep. “Had Willy dit weekend opgetreden, had hij gegarandeerd een hartinfarct gekregen. Gelukkig was er die controle”, aldus zijn management. Klinkt dit voor u herkenbaar? Ging u ook ‘gewoon’ langs voor een routineonderzoek dat uiteindelijk maar net op tijd bleek gepland? We horen graag uw verhaal. Stuur een mailtje naar fien.tondeleir@dpgmedia.be, met vermelding van uw gsm-nummer.